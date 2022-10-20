Мужчина пытался зарезать сына назло жене в Ленинградской области

Житель города Кудрово Ленинградской области взял сына в заложники ранил ножом назло жене. Следователи его задержали и готовятся предъявить обвинения в покушении на убийство малолетнего, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.
Житель города Кудрово Ленинградской области взял сына в заложники ранил ножом назло жене. Следователи его задержали и готовятся предъявить обвинения в покушении на убийство малолетнего, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.
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