smi.today

3 969 подписчиков

Мужчина пытался зарезать сына назло жене в Ленинградской области

Мужчина пытался зарезать сына назло жене в Ленинградской области

Житель города Кудрово Ленинградской области взял сына в заложники ранил ножом назло жене. Следователи его задержали и готовятся предъявить обвинения в покушении на убийство малолетнего, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх