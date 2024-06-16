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Правда ли, что семена растений, прошедшие через пищеварительную систему животных, лучше прорастают? Если да, то каков механизм этого?

Правда ли, что семена растений, прошедшие через пищеварительную систему животных, лучше прорастают? Если да, то каков механизм этого?

Краткий ответ: это правда, но, разумеется, это относится далеко не ко всем семенам. А теперь подробнее: Разные растения имеют различные приспособления к распространению своих семян; некоторые из них сделали так, чтобы животные поедали их плоды и тем самым разносили семена.

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