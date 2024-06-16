Правда ли, что семена растений, прошедшие через пищеварительную систему животных, лучше прорастают? Если да, то каков механизм этого?

Краткий ответ: это правда, но, разумеется, это относится далеко не ко всем семенам. А теперь подробнее: Разные растения имеют различные приспособления к распространению своих семян; некоторые из них сделали так, чтобы животные поедали их плоды и тем самым разносили семена.
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