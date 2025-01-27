Airbus и Boeing могут продать свои космические подразделения

Спутники компании Airbus / © Airbus Согласно последнему отчету Space Capital, опубликованному 23 января, аэрокосмические гиганты изо всех сил пытаются угнаться за быстроразвивающимся космическим сектором, однако им это не удается.
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