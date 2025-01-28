Более двух тысяч выездов совершили специалисты аварийно-восстановительной службы Петербурга за 2024 год

Они также провели 220 обследований трубопроводов Председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод посетил третий участок городской аварийно-восстановительной службы на улице Ново-Никитинской, дом 14.
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