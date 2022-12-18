Мичков о Бедарде: «Молодец, набирает очки в каждой игре. То, что он в юниорах – где скажут, там и играет. Мне вот сказали в ВХЛ»

Матвей Мичков высказался о своем конкуренте на будущем драфте НХЛ-2023 Конноре Бедарде.  – Вы забили 10 голов и отдали четыре передачи в 12 матчах ВХЛ.

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