Обзор и тест материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4: баланс качеств

В конце прошлого года мы изучили и протестировали материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Это пусть и не флагман серии плат ASUS на наборе системной логики Intel Z690, как ROG Maximus Z690 Extreme, но она предоставляет пользователям внушительные функциональные и оверклокерские возможности.