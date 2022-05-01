Мировое обозрение

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Обзор и тест материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4: баланс качеств

Обзор и тест материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4: баланс качеств

В конце прошлого года мы изучили и протестировали материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Это пусть и не флагман серии плат ASUS на наборе системной логики Intel Z690, как ROG Maximus Z690 Extreme, но она предоставляет пользователям внушительные функциональные и оверклокерские возможности.

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