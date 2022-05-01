Обзор и тест материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4: баланс качеств

В конце прошлого года мы изучили и протестировали материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Это пусть и не флагман серии плат ASUS на наборе системной логики Intel Z690, как ROG Maximus Z690 Extreme, но она предоставляет пользователям внушительные функциональные и оверклокерские возможности.
Популярные статьи
- Лиман в оперативном окружении! Закидывание МЯСОМ резервистов вылилось для ВСУ в КАТАСТРОФУ НА ФРОНТЕ. Сводки Юрий Подоляка (20 видео)
- Нацист «Азова» требует отправлять эвакуируемых гражданских с «Азовстали» на подконтрольные Киеву территории
- «Карету, мне карету»: Олег Тиньков попрощался с банком и Россией
Свежие комментарии