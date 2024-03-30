Многие наверняка обратили внимание на школьников, выводивших людей из «Крокус Холла» в ходе теракта 22 марта.
«Крокус-покус» Агаларовых: здание в кадастре не числится, а работали дети и самозанятые
Комментарии
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ЮВ
Юрий Воронин
В залоге у Газпромбанке! И, повторяю, близкая дружба с высшим руководством ФНС и Росреестра! А кто возглавлял Росреестр и ФНС до смены Правительства в 2020 году? Правильно - Мишустин М.В. Именно это и называется коррупция в высших эшелонах власти!
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1 д.
Д
Данилка
А вам не кажется, что слишком много эмоций? Предприниматели тоже пострадали от действий преступников, и компенсация - это не "требование денег за сарай", а попытка хоть как-то возместить убытки. Да и называть "душегубкой" место, где случилась трагедия из-за злодеев, ну такое...
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15 час.
ВАРЯГ РУС
Дай, дай, денег дай! Ну это "нормально". А ещё есть озоны, валдберисы и прочие выкачиватели наших денег, которые не стоят на всевозможных учётах. Где работают "высококвалифицированные" незарегистрированные трудовые мигранты и которые горят синим пламенем.
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11 час.
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