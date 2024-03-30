«Крокус-покус» Агаларовых: здание в кадастре не числится, а работали дети и самозанятые

ЮВ Юрий Воронин В залоге у Газпромбанке! И, повторяю, близкая дружба с высшим руководством ФНС и Росреестра! А кто возглавлял Росреестр и ФНС до смены Правительства в 2020 году? Правильно - Мишустин М.В. Именно это и называется коррупция в высших эшелонах власти!

Д Данилка А вам не кажется, что слишком много эмоций? Предприниматели тоже пострадали от действий преступников, и компенсация - это не "требование денег за сарай", а попытка хоть как-то возместить убытки. Да и называть "душегубкой" место, где случилась трагедия из-за злодеев, ну такое...