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«Крокус-покус» Агаларовых: здание в кадастре не числится, а работали дети и самозанятые

«Крокус-покус» Агаларовых: здание в кадастре не числится, а работали дети и самозанятые

Многие наверняка обратили внимание на школьников, выводивших людей из «Крокус Холла» в ходе теракта 22 марта.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воронин
В залоге у Газпромбанке! И, повторяю, близкая дружба с высшим руководством ФНС и Росреестра! А кто возглавлял Росреестр и ФНС до смены Правительства в 2020 году? Правильно - Мишустин М.В. Именно это и называется коррупция в высших эшелонах власти!
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1 д.
Д
Данилка
А вам не кажется, что слишком много эмоций? Предприниматели тоже пострадали от действий преступников, и компенсация - это не &quot;требование денег за сарай&quot;, а попытка хоть как-то возместить убытки. Да и называть &quot;душегубкой&quot; место, где случилась трагедия из-за злодеев, ну такое...
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15 час.
ВАРЯГ РУС
Дай, дай, денег дай! Ну это &quot;нормально&quot;. А ещё есть озоны, валдберисы и прочие выкачиватели наших денег, которые не стоят на всевозможных учётах. Где работают &quot;высококвалифицированные&quot; незарегистрированные трудовые мигранты и которые горят синим пламенем.
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11 час.

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