«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье

Последним турниром в карьере фигуристки Евгении Медведевой стал Чемпионат России сезона 2019–2020. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр вынужденно поставила точку на спорте из-за проблем со здоровьем.
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