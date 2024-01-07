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«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье

«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье

Последним турниром в карьере фигуристки Евгении Медведевой стал Чемпионат России сезона 2019–2020. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр вынужденно поставила точку на спорте из-за проблем со здоровьем.

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