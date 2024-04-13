Политолог Корниенко: Гуцул не арестовали, поскольку Кишинев боится протестов

Молдавский политолог Александр Корниенко не исключил, что главу Гагаузии Евгению Гуцул могут арестовать "со дня на день", в дальнейшем ее могут приговорить к тюремному сроку или запретить занимать госдолжности, однако соответствующих шагов со стороны Кишинева нет, поскольку власти боятся протестов.
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