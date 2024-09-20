Хакеры выложили в Сеть всю украинскую "оружейку": Секретный доклад полковника

Доклад украинского полковника стал достоянием общественности. Спасибо русским хакерам.Хакерам удалось добыть секретный доклад украинского полковника Клочко, начальника Центрального ракетно-артиллерийского управления вооружения Командования сил логистики ВСУ.
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