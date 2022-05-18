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У «Флориды» 0 голов в большинстве в этом плей-офф. Команда не реализовала 21 попытку подряд

У «Флориды» по-прежнему 0 голов в большинстве в этом плей-офф. Команда не реализовала 21 попытку подряд – 18 в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (4-2) и еще 3 в первом матче серии второго раунда против «Тампы» (1:4, 0-1).

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