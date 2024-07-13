Провокаторы нащупали слабое место России. Почему молчит власть?

Александр Макеев

В России надо навечно отменить мораторий на применение смертной казни преступникам, совершившим тяжкие преступления. И террористов надо убивать во время их как бы задержания и во время боевых действий против террористических вылазок. Всех захваченных в живых террористов допрашивать на месте захвата, и после получения важно оперативной информации, убивать "при попытке бегству"! Нельзя засорять российские тюрьмы и колонии террористами-сидельцами, которые там вербуют новых сторонников против Российской Федерации!