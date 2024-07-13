Фото: freepik.com Всё чаще из регионов Северного Кавказа приходят новости одна другой страшнее. Нападение террористов и бои на улицах местных городов, травля русских, провокации "шариатского патруля".
Провокаторы нащупали слабое место России. Почему молчит власть?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем занята власть? Деньги делает, а деньги любят тишину...
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10 час.
Александр Макеев
В России надо навечно отменить мораторий на применение смертной казни преступникам, совершившим тяжкие преступления. И террористов надо убивать во время их как бы задержания и во время боевых действий против террористических вылазок. Всех захваченных в живых террористов допрашивать на месте захвата, и после получения важно оперативной информации, убивать "при попытке бегству"! Нельзя засорять российские тюрьмы и колонии террористами-сидельцами, которые там вербуют новых сторонников против Российской Федерации!
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55 мин.
Natalija Osminina
Сначала засорять, кормя на деньги народа. А потом отпускать преступников за хорошее поведение или скопом в честь праздников - в тот же народ, на деньги которого они кушали в тюряге))
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21 мин.
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