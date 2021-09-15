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«Врата в подземный мир»: в Сибири растет гигантская дыра, она ​​указывает на катастрофу

«Врата в подземный мир»: в Сибири растет гигантская дыра, она ​​указывает на катастрофу

В Якутии, в сибирской тайге, в ее северо-восточной части, сельскую местность перерезает огромный кратер.

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Karmadon
Кто-нибудь обратил внимание, что кратер как-то подозрительно смахивает на гигантского головастика? Что будет, когда из него вылупится лягушка, да пойдет скакать по тайге? Хотелось бы услышать по этому поводу мнение ученых.

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