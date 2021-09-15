«Врата в подземный мир»: в Сибири растет гигантская дыра, она ​​указывает на катастрофу

FBПрогресс«Врата в подземный мир»: в Сибири растет гигантская дыра, она указывает на катастрофуВ Якутии, в сибирской тайге, в ее северо-восточной части, сельскую местность перерезает огромный кратер.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKarmadonКто-нибудь обратил внимание, что кратер как-то подозрительно смахивает на гигантского головастика? Что будет, когда из него вылупится лягушка, да пойдет скакать по тайге? Хотелось бы услышать по этому поводу мнение ученых.Комментировать
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