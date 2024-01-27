В Перми отменили концерт Алексея Кортнева

В Перми отменено выступление лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, сообщает Telegram-канал «Прикамские витязи»,Об отмене выступления артиста, которое должно был состояться в минувшую пятницу в концертном зале на улице Монастырской, стало известно в день его проведения.