Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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По приказу гитлеровца Фон Эрдмансдорфа расстреляли 125 советских граждан

По приказу гитлеровца Фон Эрдмансдорфа расстреляли 125 советских граждан

Во время Великой Отечественной войны генерал-майор германской армии и военный комендант города Могилев Готтфрид фон Эрдмансдорф лично отдал приказ расстрелять от 120 до 125 советских граждан за якобы их связи с партизанами.

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