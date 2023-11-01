В Белоруссии продолжает стремительно падать курс доллара и евро

Нацбанк серьёзно обновил курс валют на 1 ноября 2023-го года.Так, в среду 1 ноября 1 доллар США равен 3,1620 рубля, хотя днём ранее составлял 3,1958 рубля, 1 евро в Белоруссии сегодня оценивают в 3,3692 BYN, хотя 31-го октября он стоил 3,3825 BYN.
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