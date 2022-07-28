СССР-Россия

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Скелет президента в шкафу...

Скелет президента в шкафу...

Закулисные "управляющие земшаром", спровоцировав войну в Европе, глобальный энергокризис и анонсировав всемирный голодомор, похоже, решили с осени дополнить и углубить процесс переделки мира возвращением "пандемии ковида"в букете с другими вирусами.

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