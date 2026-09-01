Tesla показала изнутри производство аккумуляторных элементов 4680

Giga Berlin уже выпускает собственные элементы 4680, а Tesla собирается увеличить мощность линии более чем вдвое — до 18 ГВт•ч в год Tesla опубликовала видео с производственной линии аккумуляторных элементов 4680 на Gigafactory Berlin, показав работу команды, которая занимается штамповкой металлических корпусов для цилиндрических ячеек.
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