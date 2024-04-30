Губернатор Моор назвал новые пики паводка в Тюменской области

В Тюменской области названы новые сроки пика паводка на реке Тобол. Как сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор, предыдущий прогноз не оправдался из-за нетипичного поведения реки.
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