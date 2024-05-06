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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» впервые в истории АПЛ идет андердогом против «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Впервые и истории АПЛ «МЮ» котируется андердогом матча с «Кристал Пэлас».

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