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В детском саду на Сахалине зафиксировали вспышку кишечной инфекции

В детском саду на Сахалине зафиксировали вспышку кишечной инфекции

Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания кишечной инфекцией воспитанников одного из детсадов села Новотроицкое в Анивском районе на Сахалине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

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