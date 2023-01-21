В детском саду на Сахалине зафиксировали вспышку кишечной инфекции

Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания кишечной инфекцией воспитанников одного из детсадов села Новотроицкое в Анивском районе на Сахалине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.
Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания кишечной инфекцией воспитанников одного из детсадов села Новотроицкое в Анивском районе на Сахалине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.
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