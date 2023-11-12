НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Курска

1 подписчик

Разведка не успевает считать корабли: Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё

Разведка не успевает считать корабли: Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё

Пару недель назад, со ссылкой на гражданскую южнокорейскую разведку beyondparallel, мы писали о том, что товарищ Ким отгрузил первые партии контейнеров с БК в Россию: Американские спецслужбы сообщили, что за последнюю неделю Пхеньян отгрузил Москве… Разведка не успевает считать корабли: Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх