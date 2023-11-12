Пару недель назад, со ссылкой на гражданскую южнокорейскую разведку beyondparallel, мы писали о том, что товарищ Ким отгрузил первые партии контейнеров с БК в Россию: Американские спецслужбы сообщили, что за последнюю неделю Пхеньян отгрузил Москве… Разведка не успевает считать корабли: Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё .