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Васильев о допуске фигуристов: «Это было сделано по указке сверху. Они просто выполняют чью-то волю»

«Пока о системном характере вряд ли можно говорить. Приятное предзнаменование, но рано утверждать, что лед тронулся.

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