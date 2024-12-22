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Таинственные кораблекрушения всех времен

Таинственные кораблекрушения всех времен

Даже наш просвещенный век не умаляет опасностей, поджидающих мореплавателя в открытом океане. Человек больше разбирается в устройстве марсианских пустынь, чем в бескрайней глубине тайн собственной планеты — и постоянные кораблекрушения тому красноречивые свидетельства.

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