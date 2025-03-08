США взыщут с Китая десятки миллиардов долларов за сокрытие данных о коронавирусе

Федеральный суд восточного округа штата Миссури признал власти Китая виновными в сокрытии данных о распространении коронавируса (COVID-19) и поставил взыскать с КНР в общей сложности около 24 миллиардов долларов.
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