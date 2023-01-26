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«Шутник одноразовый»: россияне отреагировали на оскорбительную «колыбельную» Слепакова

«Шутник одноразовый»: россияне отреагировали на оскорбительную «колыбельную» Слепакова

Российский комик и продюсер Семен Слепаков навлек на себя гнев миллионов граждан РФ, повторив возмутительную выходку артиста Дмитрия Назарова.

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