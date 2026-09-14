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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кравцова: «Наши позиции рассматриваются с разных ракурсов и все стороны отстаивают свои интересы. Хотелось бы отвести эту неделю на принятие компромиссной ситуации»

Юрий Николаев, агент нападающего Виталия Кравцова , высказался о споре хоккеиста и « Трактора ». В межсезонье форвард порвал ахилл и выбыл на длительный срок.

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