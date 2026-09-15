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Пятый канал

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«Я молодец»: Лиза Шакира рассказала, как справляется с волнением

«Я молодец»: Лиза Шакира рассказала, как справляется с волнением

Актриса Лиза Шакира рассказала в беседе с 5-tv.ru, что помогает ей справляться с волнением. Артистка призналась, что в такие моменты старается быть рядом с подругами, следит за своим состоянием и делает небольшие приятные вещи для себя.

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