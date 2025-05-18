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Про горельеф Сталину в метро

Про горельеф Сталину в метро

В Москве устроили «сюрприз москвичам к 90-летию метрополитена» — установили на одной из центральных станций горельеф со Сталиным, дешёвую копию оригинального горельефа, убранного из метро после разоблачения культа личности вождя.

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