Про горельеф Сталину в метро

В Москве устроили «сюрприз москвичам к 90-летию метрополитена» — установили на одной из центральных станций горельеф со Сталиным, дешёвую копию оригинального горельефа, убранного из метро после разоблачения культа личности вождя.
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