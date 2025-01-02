Царьград Коллаж Царьграда Президент Зеленский, у которого в последнее время совсем туго с реальными победами, вдруг заявил, что только в Курской области его войска убили и ранили до трёх тысяч северокорейских солдат.
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