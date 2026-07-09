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Позитив для оптимистов

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Россия изящно наказала соседей. Как членство в НАТО заставляет финнов голодать

Россия изящно наказала соседей. Как членство в НАТО заставляет финнов голодать

В начале года финские политики громко требовали отказаться от российских удобрений. Но когда Москва подняла тарифы на перевозки и закрыла погранпереходы, в Хельсинки поняли: без химикатов из России сельское хозяйство страны не выживет.

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