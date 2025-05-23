Представлен мелкосерийный универсал BMW Concept Speedtop[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Два года назад компания BMW уже демонстрировала трехдверный shooting brake, созданный на базе родстера Z4, но он так и остался в единственном экземпляре.
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