Жителя Краснодара задержали за незаконную перевозку топлива для продажи в новых регионах России

Жителя Краснодара задержали за незаконную перевозку топлива для продажи в новых регионах РоссииНа территории Матвеево-Курганского района Ростовской области полицейские остановили микроавтобус «Форд Транзит» под управлением 50-летнего уроженца Краснодара.
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