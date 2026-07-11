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Живая Кубань

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Жителя Краснодара задержали за незаконную перевозку топлива для продажи в новых регионах России

Жителя Краснодара задержали за незаконную перевозку топлива для продажи в новых регионах России

Жителя Краснодара задержали за незаконную перевозку топлива для продажи в новых регионах РоссииНа территории Матвеево-Курганского района Ростовской области полицейские остановили микроавтобус «Форд Транзит» под управлением 50-летнего уроженца Краснодара.

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