Журналист Моррис: Брижит Макрон является растлителем детей, чью тайну скрывают

Супруга президента Франции Брижит Макрон — растлитель детей, и западные элиты покрывают ее. Такое сенсационное заявление в программе американского журналиста Такера Карлсона сделал его гость журналист Клейтон Моррис.
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