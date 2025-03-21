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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс обновил рекорд карьеры по очкам (17) в матче против «Милуоки»

Защитник провел на площадке 30 минут и набрал 17 очков (7 из 10 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 1 из 1 с линии), 3 подбора и 5 передач при 4 потерях.

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