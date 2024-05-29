Пашинян: Галстанян сможет со мной встретиться в рамках гражданских процедур

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лидер оппозиции архиепископ и лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян сможет с ним встретиться в рамках "тех процедур, которые проходят остальные граждане".