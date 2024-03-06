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Запускаем проект «Узнай Россию с авторами» в сообществе ВКонтакте

Запускаем проект «Узнай Россию с авторами» в сообществе ВКонтакте

Хочешь узнать больше интересного о своей стране? Любишь VK клипы? Мы подготовили для тебя кое-что особенное! Авторы сообщества «Узнай Россию» увлекательно и просто расскажут тебе удивительные истории коротко, информативно и весело! Это проект «Узнай Россию с авторами» в VK Клипах.

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