Запускаем проект «Узнай Россию с авторами» в сообществе ВКонтакте

Хочешь узнать больше интересного о своей стране? Любишь VK клипы? Мы подготовили для тебя кое-что особенное! Авторы сообщества «Узнай Россию» увлекательно и просто расскажут тебе удивительные истории коротко, информативно и весело! Это проект «Узнай Россию с авторами» в VK Клипах.