Avia.pro - Новости Неожиданный Поворот: Квоты На Мигрантов Растут Несмотря на громкие заявления на высшем уровне, правительство России решило увеличить квоту на въезд иностранных граждан на 32 тысячи по сравнению с прошлым годом, достигая общего числа 155 929.
Мигранты входят, когда слова уходят: Путин говорит, правительство игнорирует
Комментарии
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Михаил Баютин
Забывчивость, короткая память или умысел чиновников, скорее умысел и ожидание желанных изменений в стабильности внутри России. Иначе как объяснить, что в советские времена страна развивалась, прирастая населением и без помощи столь удивительно полезных азиатских специалистов.
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18 час.
Анфиса Иванова
Назовите, каких в таком случае у Президента нет полномочий - потребовать у соответствующих руководителей списки депортации нарушителей законов РФ для утверждения Указом ?! неужто нет?! Есть!
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18 час.
ВС
Василий Садайло
Все это придворные игры, вот если только Медведев озаботился, тогда конечно дело резко изменится...
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18 час.
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