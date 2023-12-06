Мигранты входят, когда слова уходят: Путин говорит, правительство игнорирует

Михаил Баютин Забывчивость, короткая память или умысел чиновников, скорее умысел и ожидание желанных изменений в стабильности внутри России. Иначе как объяснить, что в советские времена страна развивалась, прирастая населением и без помощи столь удивительно полезных азиатских специалистов.

Анфиса Иванова Назовите, каких в таком случае у Президента нет полномочий - потребовать у соответствующих руководителей списки депортации нарушителей законов РФ для утверждения Указом ?! неужто нет?! Есть!