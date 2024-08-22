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Генштаб ВС Ирана опроверг данные СМИ о причинах крушения вертолёта Раиси

Генштаб ВС Ирана опроверг данные СМИ о причинах крушения вертолёта Раиси

В Иране назвал ложью данные Fars о причинах крушения вертолёта, перевозившего бывшего президентаНакануне иранское агентство Fars сообщило, что вертолёт бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение только потому что в нём находилось много пассажиров.

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