Генштаб ВС Ирана опроверг данные СМИ о причинах крушения вертолёта Раиси

В Иране назвал ложью данные Fars о причинах крушения вертолёта, перевозившего бывшего президентаНакануне иранское агентство Fars сообщило, что вертолёт бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение только потому что в нём находилось много пассажиров.