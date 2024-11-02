Жительницу Казани мошенники обманули почти на полмиллиона под предлогом замены полиса

Жительницу Казан обманули мошенники на 426 тысяч рублей под предлогом замены полиса ОМС. 22-летней девушке позвонила якобы сотрудница организации по обязательному медицинскому страхованию, которая заявила, что электронный полис ОМС необходимо сменить на пластиковый.