В Петербурге задержали мужчин, избивших участника СВО

После инцидента, зарегистрированного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сотрудники полиции задержали двух местных жителей в возрасте 31 и 33 лет по подозрению в избиении 40-летнего участника спецоперации .
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