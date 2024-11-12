Раскрыта судьба литовца, справившего нужду на мемориал ВОВ в Курской области

Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с «МК» предрек незавидное будущее литовскому нацисту Валдасу Барткевичусу, который справил нужду на братской могиле героев Великой Отечественной войны в Курской области.
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