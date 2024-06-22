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Ван Хойдонк о Франции в матче с Нидерландами: «У Дешама не было Мбаппе, и он выпустил Рабьо вместо Коло-Муани, Барколя или Комана. Дерьмовый футбол при таком составе»

Ван Хойдонк о Франции в матче с Нидерландами: «У Дешама не было Мбаппе, и он выпустил Рабьо вместо Коло-Муани, Барколя или Комана. Дерьмовый футбол при таком составе»

Матч второго тура группового этапа Евро-2024 завершился ничьей со счетом 0:0. «Обе команды взяли желаемое очко.

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