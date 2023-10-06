Путин на заседании клуба «Валдай» в шутку напомнил о своем разряде плотника

Россия согласна восстановить отношения с Японией. Президент России Владимир Путин на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай» напомнил о своем разряде плотника и заявил, что знает, как строить окно диалога.
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