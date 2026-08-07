Пять наследников Дмитрия Хворостовского: как сегодня живут дети великого баритона

После ухода из жизни выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского прошло уже почти десять лет. Его ценили во всем мире, но за триумфальными выступлениями скрывалась сложная личная история.
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