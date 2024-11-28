Полицейские задержали подозреваемых в дистанционном хищении денежных средств граждан

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Ростова-на-Дону пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денежных средств с банковских счетов граждан.