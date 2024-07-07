Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мигрантка-террористка рассказала о своём отношении к русскому народу и России

Мигрантка-террористка рассказала о своём отношении к русскому народу и России

Русская журналистка Наталья на странице своего медиа опубликовала диалог, содержащий отменную политизированную русофобию, исходящую от обычной продавщицы-инородки в винном магазине.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Это говорит не она..!!!  Это говорят западные спецслужбы..!!! Кто готовит против России теракты, кто хочет развала  и уничтожения России!!! Все, кто приезжает в Россию из Ср.Азии....уже настроены ПРОТИВ РОССИИ!!!! ПРОТИВ ЕЕ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОТИВ РУССКИХ..!!!! Если в ближайшее время не избавимся от мигрантов......МЫ ПОТЕРЯЕМ РОССИЮ..!!!!
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5 час.
Балу -
Сука чурбаноидная!... лопатой бы ей по её бараньей морде... Мало того, что у себя ни хрена не смогли без русских сделать, так ещё и сюда прутся со своими хотелками... Когда ж уже границу закроют, а их отсюда выпрут к е беням...
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Гнать этих мастурбеков с их тупой саранчой пинками до границы....ОБРЫДЛИ эти твари...
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2 час.

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