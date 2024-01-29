Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Reddit в ходе IPO может быть оценен как минимум в $5 млрд

Reddit посоветовал ориентироваться на оценку как минимум в 5 млрд долларов при IPO. Такая сумма рассматривается после первых переговоров с потенциальными инвесторами, однако в социальных сетях компанию оценивают ниже 5 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

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