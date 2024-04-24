В Тамбове приступили к ремонту особняка братьев Алексеевых, расположенного на улице Носовской. Это один из тринадцати домов, которые планируется отремонтировать в этом году по программе "Наследие Тамбовщины".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии