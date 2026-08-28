Казан үзәгендә элемтә шкафларын Татарстанның милли билгеләре белән бизәделәр

Республика көне алдыннан «Ростелеком» Казан үзәгендәге җиде элемтә шкафына Татарстан символлары булган Зилант, Барс, өчпочмак, лалә һәм казан сурәтләре төшерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым